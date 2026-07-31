Москвичка случайно постирала котенка в стиральной машине

Жительница столичного района Преображенское случайно постирала своего котенка в стиральной машине вместе с бельем, но питомец остался жив. Об этом в пятницу, 31 июля, сообщила пресс-служба департамента ГОЧСиПБ Москвы.

© Пресс-служба Департамента ГОЧСиПБ / Telegram

Животное запрыгнуло в барабан, пока хозяйка отвлеклась. Когда машинка была запущена, из нее послышалось мяуканье. Женщина успела остановить стирку, однако достать котенка не смогла.

На помощь прибыл расчет аварийно-спасательного отряда № 5 столичного Пожарно-спасательного центра.

— Спасатели аккуратно достали слегка перепуганного, мокрого, но благоухающего и абсолютно невредимого котенка и передали проказника хозяйке, — говорится в Telegram-канале ведомства.

Ранее в квартире дома на улице Гиляровского в Москве местная жительница случайно запустила стиральную машину, пока внутри нее находился кот. Позднее она вызвала бригаду специалистов Спасрезерва, которые сразу выехали на место случившегося.

В декабре 2025 года жительница Китая случайно постирала своего кота по кличке Цзиньтяо. Питомец находился в барабане на протяжении всей запланированной программы, которая длилась более 10 минут.