Дочь Немцова заочно арестовали в России

Замоскворецкий районный суд столицы заочно арестовал дочь умершего политика Бориса Немцова Жанну Немцову по делу об участии в деятельности организации, признанной нежелательной в России.

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Об этом в пятницу, 31 июля, сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Москвы.

— Замоскворецкий районный суд города Москвы 31 июля 2026 года избрал в отношении Немцовой Жанны Борисовны меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца с момента ее передачи правоохранительным органам РФ в случае экстрадиции или депортации на территорию РФ либо с момента ее фактического задержания на территории Российской Федерации, — рассказали в Telegram-канале инстанции.

Подробности дела не уточняются.

Немцова убили вечером 27 февраля 2015 года во время прогулки с украинской моделью Анной Дурицкой по Большому Москворецкому мосту в Москве. Преступники скрылись, но впоследствии их задержали. В 2017 году пятерых фигурантов дела приговорили к тюремным срокам. Исполнитель преступления Заур Дадаев получил 20 лет колонии. В августе 2024-го один из осужденных Темирлан Эскерханов подписал контракт с Минобороны России и отправился в зону СВО.