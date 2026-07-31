Раскрыта личность найденной в чемодане в Сербии россиянки

Стала известна личность россиянки, тело которой нашли в чемодане в окрестностях Белграда — ей оказалась Людмила Туркова, пропавшая в Сербии 25 июля. Об этом сообщает сербский портал Telegraf.

Как сообщает издание, 25 июля Туркова хотела пойти в местный клуб, но по пути перестала выходить на связь. Позже в отдаленном районе Белграда нашли женское тело, спрятанное в чемодане. В женщине опознали Туркову.

Причина ее смерти пока неизвестна, тело направлено на вскрытие. Официально личность женщины тоже объявят после экспертизы.

Тело россиянки в чемодане обнаружили под Белградом

По информации Telegraf, подозрительный чемодан нашли в канале местные жители. Позже по подозрению в убийстве задержали несколько лиц — среди них гражданин Турции. Каких-либо других деталей дела, как и мотива преступления, пока не сообщили.

О пропаже Турковой стало известно 25 июля.