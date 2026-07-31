SHOT: тело пропавшей в Белграде россиянки нашли в чемодане

Россиянку, пропавшую в Сербии шесть дней назад, нашли мертвой, расчлененное тело девушки обнаружили в чемодане на берегу канала. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT. На месте обнаружения останков пропавшей 27-летней россиянки работают следователи и криминалисты. По данным Telegram-канала "Осторожно, новости", по подозрению в убийстве задержали несколько человек, один из них гражданин Турции, которого считают предполагаемым исполнителем преступления. Другие детали дела, в том числе мотив преступления, пока неизвестны. Людмила Т. пропала 25 июля в белградском муниципалитете Палилула, она сказала подруге, что пойдет в ночной клуб неподалеку, в 23:00 отправила близким последнее сообщение и перестала отвечать на звонки. Семья несколько дней пыталась добиться начала официальных поисков.