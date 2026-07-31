На месте возможного захоронения Назимовых в Паттайе нашли пять тел

В тайской Паттайе следователи осмотрели место предполагаемого захоронения брата и сестры Назимовых из России. На месте обнаружили пять тел. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Thairath.

Напомним, что ранее тайская полиция задержала двух подозреваемых по делу об исчезновении Назимовых. Во время допроса они признали вину — по словам подозреваемых, они убили россиян из-за их мотоцикла.

В ходе следственных действий подозреваемые показали место, где спрятали тела Назимовых. На месте нашли пять трупов. Подробности об их идентификации пока не приводятся.

Посольство РФ в Таиланде прокомментировало убийство россиян

22-летняя Диана и 17-летний Роман Назимовы несколько дней назад пропали в Паттайе. Рано утром они уехали из дома на мотоцикле, после чего их матери пришло сообщение с номера Дианы, состоящее только из слова Urgent! (срочно!). После этого они перестали выходить на связь. Через какое-то время их мотоцикл нашли закопанным в земле.