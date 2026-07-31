Пропавший на Селигере преподаватель МГУ найден мертвым

В Тверской области несколько дней назад пропал Владимир Кржевов, преподаватель МГУ. В пятницу канал 112 сообщил, что Кржевов найден мертвым – предварительно, он утонул.

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Ранее сообщалось, что Кржевов пропал без вести 26 июля, волонтеры поискового отряда "Сова" организовали его поиски в Осташковском округе региона. В опубликованной ориентировке сообщалось, что мужчина ушел из дома в деревне Новые Ельцы 26 июля и больше не выходил на связь.

Кржевов является кандидатом философских наук, доцентом кафедры социальной философии и философии истории философского факультета МГУ. Официального подтверждения гибели преподавателя на данный момент нет.

Ранее сообщалось, что 9-летний мальчик утонул в подмосковном городе.