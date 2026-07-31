Гособвинение просит Гагаринский районный суд Москвы приговорить к шести годам лишения свободы условно блогера Валерию Чекалину (Лерчек), которая не признает вину в совершении незаконных валютных операций, связанных с продажей ее фитнес-марафонов. Об этом ТАСС сообщил один из участников процесса, который по просьбе адвокатов блогера проходит в закрытом режиме.

"В прениях сторон государственные обвинители попросили суд признать подсудимую Чекалину виновной по предъявленному обвинению и, принимая во внимание ее роль в совершении преступных действий, данные о ее личности, назначить наказание в виде 6 лет лишения свободы <...> Вместе с тем прокуратура попросила суд считать назначенное в виде лишения свободы наказание условным, с испытательным сроком в течение 5 лет", - сказал собеседник агентства.

Также гособвинение попросило назначить блогеру штраф в размере свыше 1,2 млрд рублей.

Как сообщалось ранее, суд после прений сторон выслушает последнее слово Чекалиной и удалится в совещательную комнату для вынесения приговора, который планируется огласить 31 июля во второй половине дня.

Перед тем, как суд перешел к прениям сторон, Лерчек снова заявила о своей невиновности и заплакала. До приостановления процесса она признавала вину частично. Районный суд в четверг возобновил процесс по ее уголовному делу и начал рассматривать материалы с начала.

Ранее процесс по делу Лерчек был приостановлен из-за ее онкологического заболевания. Согласно представленному ответу из ФГБУ "НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина" Минздрава России блогер в настоящее время прошла курс химиотерапии. Несмотря на это, медицинских ограничений или противопоказаний, препятствующих явке блогера в суд, участию в судебных заседаниях, нет.

О деле Чекалиных

Валерия Чекалинa и ее бывший муж Артем Чекалин обвиняются по ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов). Дело связано с продажей фитнес-марафонов Лерчек. По версии следствия, она и ее подельники продавали курсы через интернет, заключали договоры с иностранной компанией, а оплату направляли на счета зарубежного банка. Вместе с тем в учреждения, обладающие полномочиями агента валютного контроля, обвиняемые предоставили документы с недостоверными сведениями об основаниях, целях и назначении переводов. Так они вывели за пределы РФ порядка 251 млн рублей. Гособвинение в суде поддерживают прокуроры Светлана Тарасова и Наталья Кузьмина

В начале апреля стало известно, что Следственный комитет РФ отказался возбуждать уголовное дело в отношении Валерии Чекалиной и ее бывшего мужа Артема Чекалина после полного погашения ими задолженности по налогам, от уплаты которых ранее фигуранты уклонялись.

13 апреля Гагаринский суд Москвы приговорил к семи годам колонии общего режима Артема Чекалина, признав его виновным в совершении незаконных валютных операций на сумму более 250 млн рублей, которые были получены от продажи фитнес-марафонов блогера. Суд также назначил ему штраф в размере 194,5 млн рублей.