Мужа заподозрили в расправе над женой через 33 года после ее смерти

В США мужчину заподозрили в расправе над женой через 33 года после того, кае ее не стало. Об этом сообщает KPTV.

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2 июля 1993 года соседи нашли тело 45-летней Астрид Бриджес возле ее дома в городе Гришем. Причиной смерти сочли падение с приставной лестницы, которую она использовала, когда чистила водостоки.

Новые криминологические технологии позволили детективам пересмотреть дело и прийти к выводу, что смерть была насильственной. Полиция уже обыскала дом подозреваемого — 77-летнего Джона Биджеса, который сейчас живет в Миссури,

Следователи также сотрудничают с властями Кентукки, расследующими смерть первой жены Бриджеса, Джойс «Мейбл» Бриджес. Ее внезапный уход из жизни тоже сначала считали несчастном случаем, но позже переквалифицировали в расправу.

Детектив Адам Райт отметил, что идентификация Джона Бриджеса как подозреваемого — важный шаг, который был сделан послее тщательного анализа улик. При этом сам он пока не арестован.

Ранее сообщалось, что В США каякеры нашли останки женщины в канале города Кейп-Корал в штате Флорида. В мае 2026 года благодаря экспертизе ДНК выяснилось, что это женщина, пропавшая 40 лет назад.