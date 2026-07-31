Топ-менеджеры «ЭФКО» продавали Минобороны китайские дроны с огромной наценкой

Задержанные топ-менеджеры группы компаний «ЭФКО» продавали Минобороны России китайские дроны с наценкой 566,6%. Такими подробностями дела делится Mash.

В рамках госконтракта компания поставила тысячу дронов Vampire стоимостью восемь миллионов рублей за единицу. При этом в документах они проходили как продукция отечественного производства, хотя в реальности таковыми не являлись.

Собеседник Mash рассказал, что ключевые комплектующие — пульты управления, которые в России практически не производятся, — закупались в Китае по цене от 50 до 70 тысяч рублей. Сам дрон стоил около 1,2 миллиона рублей. «ЭФКО» добавляла российский обвес и реализовывала готовое изделие с наценкой 566,6%, доводя маржу до примерно 85%. Схема действовала несколько лет.

30 июля подтвердилась информация о задержании миллиардера, основателя группы компаний «ЭФКО» Валерия Кустова. По этому делу также задержаны и арестованы гендиректор «ЭФКО» Евгений Ляшенко, топ-менеджеры компании Владислав Романцев и Екатерина Кустова, а также замглавы управления беспилотных систем и робототехники Минпромторга России Алла Половченя.