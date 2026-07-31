В Тверской области пропал доцент МГУ Кржевов

Доцент философского факультета МГУ Владимир Кржевов пропал в Тверской области. Об этом в пятницу, 31 июля, сообщил исполняющий обязанности декана философского факультета университета Алексей Козырев.

Предварительно, 77-летний преподаватель пропал 26 июля во время отдыха на озере Селигер, куда приехал вместе с сыном и внуком. Утром того дня камеры видеонаблюдения зафиксировали, как Владимир Сергеевич вышел из отеля с пакетом. По словам коллег, он мог пойти купаться или отправиться на прогулку в лес. Однако обратно Кржевов в гостиницу не вернулся. Поисками на месте занимается сын преподавателя.

Руководство МГУ оперативно проинформировало о случившемся ректора университета Виктора Садовничего. Он обратился с официальным письмом к исполняющему обязанности губернатора Тверской области Виталию Королеву, который распорядился помочь в поисках. Сейчас в спасательной операции задействованы современные технические средства, включая квадрокоптеры и тепловизоры.

— Козырев отметил, что Владимиру Кржевову 77 лет, он заслуженный преподаватель Московского университета, читает курсы по философии истории и философии права, — передает РИА Новости.

В середине июня еще туристическая группа пропала на высоте почти трех тысяч километров в районе пещеры Джанту в Карачаево-Черкесии. Позже спасателям удалось найти людей живыми .