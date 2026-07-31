Суд арестовал второго фигуранта дела об избиении учёного Никиты Зезина

Октябрьский районный суд Екатеринбурга арестовал Аркадия Вагнера, второго фигуранта уголовного дела, связанного с избиением учёного Никиты Зезина.

Об этом пишет РИА Новости.

«Вагнера Аркадия заключить под стражу на срок до 28 сентября», — сказал судья.

Ранее суд арестовал до 26 сентября первого обвиняемого по делу об избиении учёного Зезина.

28 июля депутат местного заксобрания Вячеслав Вегнер рассказал RT о смерти учёного после избиения в Свердловской области.

Информация о том, что Зезин был избит перед смертью, послужила основанием для возбуждения уголовного дела.

Тело скончавшегося после нападения учёного могут эксгумировать.