В Саратове рухнул подъезд в пятиэтажном жилом доме

В Заводском районе Саратова в пятницу обрушился подъезд в пятиэтажном частично расселенном жилом доме.

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Как сообщила областная прокуратура, обвалилась часть подъезда в аварийном доме № 3 по улице Крымской.

По словам главы Саратова Игоря Молчанова, обрушение произошло в нежилых подъездах - пятом и шестом. Пострадавших, по предварительным данным, нет.

По факту инцидента правоохранители проводят проверку. В надзорном ведомстве оценят действия должностных лиц в рамках соблюдения требований жилищного законодательства. Также будет проверено обеспечение безопасности проживания граждан.