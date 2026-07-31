Суд в Москве арестовал петербуржца Маяковского за приставания к девушкам

Останкинский суд Москвы арестовал на 15 суток 25-летнего петербуржца Артемия Маяковского по статье о мелком хулиганстве, сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе суда.

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«Останкинский районный суд города Москвы 31 июля 2026 года рассмотрел дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 20.1 КоАП РФ в отношении 25-летнего Маяковского Артемия Андреевича. Суд признал Маяковского виновным в указанном правонарушении и назначил ему наказание в виде административного ареста сроком на 15 суток», – указано в сообщении.

Как следует из документов суда, вечером 30 июля Маяковский рвал цветы с клумбы у здания банка на ул. Бутырская, приставал к девушкам и прохожим, нецензурно выражался и не реагировал на требования сотрудников полиции о прекращении противоправных действий.