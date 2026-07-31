Жуткое нападение акулы на дайвера попало на видео

Акула едва не откусила ногу подводному охотнику у берегов Фиджи. Видеозапись нападения хищницы публикует «Раптли».

На кадрах, приведенных агентством, видно как акула бросается на человека, он кричит и пытается отбиваться. Затем кадр сменяется и зрителям показывают драйвера, лежащего на больничной койке с перевязанной голенью.

Ранее акула длиной три-четыре метра атаковала 35-летнюю женщину на пляже Куджи в Сиднее. В момент нападения купальщица находилась в 30 метрах от берега. Пострадавшую спасли находившиеся на пляже люди, ее доставили в больницу с тяжелыми травмами.