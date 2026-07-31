Подозреваемые по делу об исчезновении россиян в Таиланде скрылись от полиции

Подозреваемые по делу об исчезновении двух граждан России в Паттайе смогли скрыться от полиции. Позже их заметили в провинции Чантабури, которая граничит с Камбоджей. Об этом в пятницу, 31 июля, пишет газета Khaosod.

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По данным издания, речь идет о 43-летнем Тхана Кыттхонге и 39-летнем Тхонгчае Синине, также известных как Понг и Тхонг. Их заметили 30 июля в районе Макхам.

После этого мужчины на мотоцикле смогли проехать через контрольно-пропускной пункт в районе Сойдау, где находились сотрудники полиции и военные, и продолжили движение на север — в сторону соседней провинции Сакэу.

Правоохранительные органы Таиланда продолжают поиск подозреваемых. Ранее суд Паттайи выдал ордера на их арест, сообщается в публикации.

Рано утром 26 июля брат и сестра Назимовы отправились в круглосуточный магазин, и примерно через полчаса девушка отправила матери короткое сообщение с текстом «Срочно!». После этого они перестали выходить на связь. Незадолго до этого россиянам показалось, что кто-то следит за их телефонами. Подробности этого дела — в материале «Вечерней Москвы».