ФСБ задержала двоих россиян по подозрению в госизмене

ФСБ: в Рязанской и Вологодской областях задержаны двое россиян за госизмену
ФСБ задержала в Рязанской и Вологодской областях двух граждан России по подозрению в государственной измене в пользу Киева.
Об этом сообщили в ЦОС ФСБ России.
«Федеральной службой безопасности в Рязанской и Вологодской областях пресечена противоправная деятельность двух граждан России, подозреваемых в государственной измене в интересах украинских спецслужб», — говорится в заявлении.
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