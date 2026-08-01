ФСБ задержала двоих россиян по подозрению в госизмене

ФСБ задержала в Рязанской и Вологодской областях двух граждан России по подозрению в государственной измене в пользу Киева.

Об этом сообщили в ЦОС ФСБ России.

«Федеральной службой безопасности в Рязанской и Вологодской областях пресечена противоправная деятельность двух граждан России, подозреваемых в государственной измене в интересах украинских спецслужб», — говорится в заявлении.

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