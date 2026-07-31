Десятки человек погибли из-за крупнейшего оползня в Китае

Погибшими из-за оползня, который произошел 17 июля в китайском Чунцине, числится 51 человек. Еще десять граждан пропали без вести, информирует Bloomberg.

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Специалисты называют данный оползень самым смертоносным в стране более чем за десять лет. В узком пространстве скопилось почти 20 тысяч кубометров обломков, что затрудняет проводить поисково-спасательную операцию.

Подчеркивается, что председатель КНР Си Цзиньпин настоял на продолжении проведении спасательных работ и принятии мер для предотвращения подобных катастроф.

Ранее на северо-востоке Индии свыше 900 деревень оказались затопленными в результате наводнения. Пострадали более 700 тыс. человек. Агентство ТАСС со ссылкой на местное управление по чрезвычайным ситуациям указало, что в северо-восточном индийском штате Ассам погибли 78 человек. В зоне бедствия остаются более 300 тыс. жителей.