Бездомный в Афинах нашел чемодан с останками женщины

В Афинах, Греция, останки 38-летней британки Элизабет Джейн Росс нашли в чемодане внутри заброшенного здания. Об этом сообщает Daily Mail.

Находку сделал бездомный 18 июля. Он заметил чемодан, из которого торчало нечто, похожее на человеческую конечность, и вызвал полицию. Женщину опознали не сразу, поскольку при ней не было документов. Ее идентифицировал Интерпол.

По данным следствия, Росс прилетела в Грецию 29 июня и остановилась у друзей. В последний раз ее видели 15 июля. Судмедэксперты предполагают, что в тот день ее и не стало. При этом после этого мобильный телефон туристки все еще был активен. С его помощью предполагаемые преступники поддерживали видимость того, что Росс жива.

Первичный осмотр останков не обнаружил явных травм или следов борьбы. Расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что в Великобритании воспитанники детского сада нашли в лесу чемодан с разлагающимся телом. Он оказался связан с расправой в лондонском районе Уондсворт, произошедшей накануне.