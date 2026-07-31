Пропавшая в Белграде россиянка может находиться на заброшенном складе

Пропавшая в Сербии жительница Санкт-Петербурга Людмила Туркова может находиться на заброшенном складе рядом с клубом, который она посетила незадолго до исчезновения. Об этом в пятницу, 31 июля, пишут «Известия» со ссылкой на источники.

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По данным газеты, поиски девушки продолжались уже трое суток, однако по неизвестным причинам они были приостановлены.

Источник также рассказал, что появилась информация от свидетеля, согласно которой Туркова может находиться на заброшенном складе недалеко от клуба. Знакомые девушки самостоятельно обследовали здание и выяснили, что оно полностью заброшено, однако, как утверждает собеседник, полиция отказывается проверять этот объект.

Женщина приехала в Сербию как туристка. В Белграде живут две ее школьные подруги, однако в этот приезд они не встречались и не располагают сведениями о ее местонахождении. Девушка прилетела в страну и уже на следующий день перестала выходить на связь, сообщается в публикации.

В Таиланде задержали предполагаемых лидеров преступного синдиката, которых подозревают в похищении 17-летнего парня и его 22-летней сестры. Задержанные признались, что убили молодых россиян: подростка, как утверждается, застрелили, а девушку забили до смерти.