В Калининграде пенсионерка передала мошенникам 6 млн рублей

Жительница Калининградской области, испугавшись "уголовной ответственности", передала неизвестным 6 млн рублей. Об этом говорится в сообщении УМВД РФ по региону.

"Предварительно установлено, что на телефон потерпевшей периодически поступали звонки от разных абонентов. Неизвестные представлялись сотрудниками госструктур и силовых ведомств. Под угрозой привлечения пожилой женщины к уголовной ответственности они убедили ее снять со счета 6 млн рублей. Наличные пенсионерка передала курьеру, которая приехала к ее дому", - сказано в сообщении.

Уточняется, что 64-летняя женщина проживает в Гусевском районе Калининградской области.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4. ст. 159 УК РФ (мошенничество).