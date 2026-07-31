Неизвестный спрыгнул в Москву-реку с Патриаршего моста

Неизвестный спрыгнул с Патриаршего моста в Москве. Он выжил. Об этом в пятницу, 31 июля, сообщили в Telegram-канале «112».

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— Человек спрыгнул с Патриаршего моста в центре Москвы. Спасатели достали пострадавшего из Москвы-реки. После прыжка он остался жив, — говорится в публикации.

Пострадавший находится без сознания. Подробности произошедшего уточняются.

В июне оперный певец Герман Юкавский спрыгнул с моста на Болотной набережной в Москве и попытался переплыть реку. Спасатели достали его из воды и доставили его к причалу. Впоследствии мужчину увезли в психиатрическую больницу. Что толкнуло Юкавского на такой поступок — в материале «Вечерней Москвы».