«112»: Неизвестный спрыгнул в Москву-реку с Патриаршего моста
Неизвестный спрыгнул с Патриаршего моста в Москве. Он выжил. Об этом в пятницу, 31 июля, сообщили в Telegram-канале «112».
— Человек спрыгнул с Патриаршего моста в центре Москвы. Спасатели достали пострадавшего из Москвы-реки. После прыжка он остался жив, — говорится в публикации.
Пострадавший находится без сознания. Подробности произошедшего уточняются.
В июне оперный певец Герман Юкавский спрыгнул с моста на Болотной набережной в Москве и попытался переплыть реку. Спасатели достали его из воды и доставили его к причалу. Впоследствии мужчину увезли в психиатрическую больницу. Что толкнуло Юкавского на такой поступок — в материале «Вечерней Москвы».