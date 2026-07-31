Тела четырех человек нашли после схода лавины на горе Броуд-Пик

На месте схода лавины в Пакистане обнаружили тела четырех человек. Ранее в этом районе пропала многонациональная группа из десяти альпинистов во главе с известным непальским спортсменом Нирмалом Пурджей. Об этом в пятницу, 31 июля, пишет Kathmandu Post со ссылкой на главу пакистанского альпинистского клуба Ирфана Аршада Хана.

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— После схода лавины на пакистанской горе Броуд-Пик высотой 8047 метров спасательные команды обнаружили четыре тела, — сообщил он.

По словам Хана, личности погибших пока не установлены. Спасательные работы на месте происшествия продолжаются, уточняется в публикации.

Ночью СМИ сообщили о пропаже десяти альпинистов из разных стран после схода лавины на горе Броуд-Пик (8051 метр). Под руководством Нирмала Пурджи группа отправилась покорять один из 14 «восьмитысячников» мира — Броуд-Пик. Среди пропавших — граждане Соединенных Штатов, Китая, Непала, Пакистана и Омана.

Нирмал Пурджа — один из самых известных альпинистов. В 2019 году в рамках проекта Project Possible он установил мировой рекорд, покорив все 14 «восьмитысячников» планеты за шесть месяцев и шесть дней.