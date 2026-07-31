Медведь в США сбросил священника Поллио из Флориды со склона, а затем убил его

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В США завершили расследование смертельного нападения медведя гризли на человека в национальном парке Глейшер в штате Монтана. По данным Daily Mirror, это был первый подобный случай за 28 лет.

Инцидент произошел вечером 6 мая: 33-летний католический диакон Энтони Поллио из Флориды погиб во время одиночного похода по туристической тропе Маунт-Браун. Комиссия по изучению медведей гризли пришла к выводу, что причиной трагедии стало неожиданное столкновение человека и животного.

Специалисты установили, что на участке было много поваленных деревьев, а из-за наступивших сумерек медведь и турист заметили друг друга слишком поздно. Гризли, испугавшись, атаковал мужчину, несмотря на то что тот успел применить спрей для отпугивания. Хищник сбросил его с 30-метрового склона и продолжил нападение.

После падения медведь ненадолго отступил, однако затем вернулся и снова атаковал туриста. Специалисты определили по анализу ДНК, что нападавшим был взрослый самец гризли примерно 15 лет. Хищника не стали разыскивать для уничтожения, поскольку комиссия признала нападение защитной реакцией, а не попыткой добычи пищи, передает издание.

18 июля сообщалось, что в Канаде медведь растерзал пожилых супругов. В середине июля 70-летние Джей и Деб Макдональд отправились отдохнуть и порыбачить на берегу водохранилища Мактавиш в провинции Квебек. Через некоторое время они перестали отвечать на звонки родных, и те обратились в полицию. В ходе поисковой операции сотрудники полиции обнаружили останки Джея на берегу водоема, а его жены — возле домика, где они остановились.