В Сургуте девушку ударили в момент массовой драки на парковке. Об этом сообщает Telegram-канал «К-информ Сургут «.

«Ранним утром возле кафе «Мерцана» в Сургуте произошла драка с участием компании молодых людей. По словам очевидцев, девушка, которая пыталась разнять участников конфликта, получила удар и упала на землю, потеряв сознание», – говорится в публикации.

Местные жители запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как на проезжей части дерутся мужчины: нарушители кричат и избивают друг друга, при этом рядом с нарушителями находится девушка, которая пытается остановить конфликт. По словам очевидцев, на место вызвали полицию. Кроме того, есть ли пострадавшие помимо девушки, потерявшей сознание, неизвестно.

До этого в городе Долгопрудный Московской области люди избили мужчину, который сопровождал девушку-инвалида. На записи видно, как один из нападающих руками и ногами избивает человека, при этом девушка на коляске пытается закрыть сопровождающего руками и защитить. Также слышно, как нарушители кричат.

Ранее сообщалось, что в ХМАО толпа подростков избила мужчину из-за замечания.