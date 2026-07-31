Блогерше Соне Мармеладовой дали условный срок по делу о распространении порно

Мещанский районный суд Москвы приговорил к трем годам колонии условно блогершу Соню Мармеладову (настоящее имя — Софья Вершинина) по делу о распространении порнографических материалов. Об этом в пятницу, 31 июля, сообщили в суде.

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— Назначить Вершининой наказание в виде трех лет лишения свободы условно, — пишет ТАСС со ссылкой на инстанцию.

Ей также запретили администрировать сайты в интернете на протяжении трех лет. Суд конфисковал у нее 4,8 миллиона рублей и IPhone 16 Pro Max.

О задержании Мармеладовой стало известно 28 июля. В отношении 21-летней девушки возбудили уголовное дело по статье об изготовлении и распространении порнографии, совершенными группой лиц по предварительному сговору.

Прокурор запрашивал для блогерши 3,5 года колонии. Чем известна Мармеладова и сколько она могла заработать на своей деятельности — в материале «Вечерней Москвы».