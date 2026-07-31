На юге Франции эвакуировали 2,5 тысячи человек из-за лесного пожара

Новый лесной пожар в департаменте Вар на юге Франции привёл к эвакуации 2,5 тыс. человек.

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Об этом говорится в сообщении префектуры департамента в соцсети X.

«Ситуация на данный момент: эвакуированы 2,5 тыс. человек», — говорится в сообщении.

В префектуре также сообщили, что огонь уже охватил 1 тыс. га, а власти запретили пребывание, передвижение и любые работы в лесных массивах из-за чрезвычайно высокого риска распространения пожара.

Ранее президент «Лиги защиты птиц» (LPO) Аллен Бугрен-Дюбур в эфире радиостанции RMC заявил, что миллионы животных пострадали из-за пожаров во Франции.

Кроме того, газета Financial Times со ссылкой на экспертов сообщила, что в Евросоюзе предупредили о риске распространения природных пожаров по всей Европе.