Россиянину вынесли приговор за финансирование терроризма

Следственное управление Следственного комитета России по Иркутской области сообщило, что 56-летний житель Тайшета приговорён к 8 годам и 6 месяцам лишения свободы за финансирование терроризма и экстремизма, а также незаконное хранение оружия.

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Первые три года он проведёт в тюрьме, остальной срок - в исправительной колонии строгого режима. С 2021 по 2025 год мужчина перечислял деньги экстремистской организации и её основателю. При обыске у него изъяли незарегистрированную винтовку, револьверы и боеприпасы.

Преступную деятельность пресекли сотрудники Центра по противодействию экстремизму.

Ранее сообщалось, что суд арестовал гендиректора «Эфко» по делу о мошенничестве.