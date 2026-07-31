Умирающую на дороге россиянку трижды переехали машины и скорая

42-летняя россиянка Ирина Сухорукова погибла в Таиланде после того, как на острове Пхукет ее последовательно переехали три автомобиля, включая машину скорой помощи. Об этом сообщает "База".

По предварительным данным, трагедия произошла ранним утром на шоссе Thepkrasattri Rd. Женщина пересекала проезжую часть по дорожному полотну, поскольку в этом месте отсутствует надземный переход. Первой на нее совершила наезд Toyota Hilux Revo. Водитель не остановился и покинул место происшествия, оставив пострадавшую лежать на дороге.

Спустя некоторое время по женщине проехали еще два автомобиля. Одним из них оказалась карета скорой помощи, которая в тот момент перевозила другого пациента в больницу. Как утверждается, ни один из водителей не остановился, чтобы оказать помощь. Позже Ирину обнаружили без признаков жизни.

Личности всех водителей, причастных к происшествию, уже установлены. Однако обвинения им пока не предъявлены, задержаний также не проводилось. Полиция Таиланда продолжает выяснять все обстоятельства случившегося.