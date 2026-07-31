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Умирающую на дороге россиянку трижды переехали машины и скорая

Московский Комсомолециещё 1

42-летняя россиянка Ирина Сухорукова погибла в Таиланде после того, как на острове Пхукет ее последовательно переехали три автомобиля, включая машину скорой помощи. Об этом сообщает "База".

Умирающую на дороге россиянку трижды переехали машины и скорая
© РИА Новости

По предварительным данным, трагедия произошла ранним утром на шоссе Thepkrasattri Rd. Женщина пересекала проезжую часть по дорожному полотну, поскольку в этом месте отсутствует надземный переход. Первой на нее совершила наезд Toyota Hilux Revo. Водитель не остановился и покинул место происшествия, оставив пострадавшую лежать на дороге.

Спустя некоторое время по женщине проехали еще два автомобиля. Одним из них оказалась карета скорой помощи, которая в тот момент перевозила другого пациента в больницу. Как утверждается, ни один из водителей не остановился, чтобы оказать помощь. Позже Ирину обнаружили без признаков жизни.

Личности всех водителей, причастных к происшествию, уже установлены. Однако обвинения им пока не предъявлены, задержаний также не проводилось. Полиция Таиланда продолжает выяснять все обстоятельства случившегося.

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