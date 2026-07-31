В Махачкале рядом с автобусной остановкой мужчина с ножом угрожал людям. Об этом сообщил Telegram-канал «ТУТ ДАГЕСТАН».

«На перекрестке проспекта Расула Гамзатова, напротив магазина DNS, мужчина, предположительно находившийся в неадекватном состоянии, вел себя агрессивно, бросался на прохожих и, по словам очевидцев, угрожал людям ножом», — говорится в публикации.

Инцидент попал на видео. На кадрах видно, как мужчина с рюкзаком подходит к другому мужчине и кричит. При этом второй молодой человек пытается успокоить нарушителя. После этого он шатающейся походкой уходит в сторону.

По данным источника, очевидцы вызвали полицию. Нарушителя задержали.

До этого в Сургуте девушка потеряла сознание из-за удара в массовой драке на парковке. По словам очевидцев, она пыталась разнять дерущихся мужчин, но получила удар и упала на землю. Инцидент попал на видео.

Ранее сообщалось, что пьяный мужчина выбежал на дорогу и начал бить по машинам.