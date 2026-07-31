ФСБ задержала работавшего на Украину террориста из «Артподготовки»

Центр общественных связей ФСБ России заявил, что сотрудники российской спецслужбы задержали в Нижегородской области россиянина, который был членом запрещённой в России террористической организации «Артподготовка»* и работал на украинские спецслужбы.

Уточняется, что он в интересах украинских спецслужб собирал сведения разведывательного характера о предприятиях военно-промышленного комплекса России.

В мае сообщалось, что завершено расследование уголовного дела в отношении восьми участников запрещённой организации «Артподготовка». Теракт, который они планировали совершить, удалось предотвратить силовым органам.

* Организация признана террористической по решению 2-го Западного окружного военного суда.