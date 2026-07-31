Посетители начали задыхаться: аквапарк эвакуировали после "химической утечки"

Около 15 человек были доставлены в больницу из спортивно-оздоровительного комплекса, где случилась "химическая утечка". Развлекательный центр, где расположен аквапарк, находится в английском графстве Дербишир.

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"Детям срочно сказали покинуть бассейн. Снаружи всех осматривали врачи", - передает Metro.

Вместе с тем находившиеся в развлекательном комплексе взрослые начали жаловаться на недомогание детей. У одного заболела голова, другой стал задыхаться в аквапарке.

"И у меня очень пересохло в горле, я начала кашлять", - рассказала мать одного из детей.

Женщина и ребенок "попытались укрыться" в раздевалке, но там тоже были кашляющие люди.

Позже владельцы опубликовали заявление, в котором говорится: "Мы временно закрыты". Все уроки плавания, посещения аквапарка и любые другие бронирования отменяются, также добавили в администрации комплекса.

Представитель пожарно-спасательной службы Дербишира заявил: "Сейчас экстренные службы занимаются происшествием в развлекательном центре. Поступил вызов о возможной утечке химических веществ".