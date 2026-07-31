Взрыв на угольной шахте в Пакистане унес жизни по меньшей мере 34 шахтеров
По меньшей мере 34 человека погибли в результате взрыва на угольной шахте в пакистанской провинции Белуджистан. Об этом в пятницу, 31 июля, сообщил телеканал Geo со ссылкой на региональное управление по ликвидации последствий ЧС.
По предварительным данным, причиной происшествия стало скопление метана. Несколько шахтеров остаются заблокированными под завалами, продолжается спасательная операция, передает телеканал.
Ранее взрыв произошел на заводе нефтяной компании MOL в Венгрии. Погиб один человек. Премьер-министр Петер Мадьяр уточнял, что на место случившегося направились глава Министерства экономики и энергетики Иштван Капитань и генеральный директор MOL Жолт Хернади.
В японской префектуре Хиросима произошел взрыв на заводе фармацевтической компании. Сообщалось, что на предприятии Maruzen Pharmaceuticals взорвалась цистерна с топливом. Пять человек были госпитализированы.
В конце января на заводе по производству агрохимикатов в пригороде Буэнос-Айреса произошел мощный взрыв: в результате ранения получили минимум 22 человека. Взрывная волна выбила окна в домах в нескольких районах, находящихся около промышленного парка.