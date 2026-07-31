Взрыв на угольной шахте в Пакистане унес жизни по меньшей мере 34 шахтеров

По меньшей мере 34 человека погибли в результате взрыва на угольной шахте в пакистанской провинции Белуджистан. Об этом в пятницу, 31 июля, сообщил телеканал Geo со ссылкой на региональное управление по ликвидации последствий ЧС.

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По предварительным данным, причиной происшествия стало скопление метана. Несколько шахтеров остаются заблокированными под завалами, продолжается спасательная операция, передает телеканал.

Ранее взрыв произошел на заводе нефтяной компании MOL в Венгрии. Погиб один человек. Премьер-министр Петер Мадьяр уточнял, что на место случившегося направились глава Министерства экономики и энергетики Иштван Капитань и генеральный директор MOL Жолт Хернади.

В японской префектуре Хиросима произошел взрыв на заводе фармацевтической компании. Сообщалось, что на предприятии Maruzen Pharmaceuticals взорвалась цистерна с топливом. Пять человек были госпитализированы.

В конце января на заводе по производству агрохимикатов в пригороде Буэнос-Айреса произошел мощный взрыв: в результате ранения получили минимум 22 человека. Взрывная волна выбила окна в домах в нескольких районах, находящихся около промышленного парка.