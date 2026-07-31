В DNS высказались о «стороннем воздействии» при пожаре на складе во Владивостоке

Причины пожара на складе DNS во Владивостоке достоверно смогут установить специалисты, при этом в компании считают маловероятным, что возгорание могли спровоцировать сторонние лица. Об этом в Telegram-канале написал совладелец и директор DNS Group Дмитрий Алексеев.

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"Сегодня утром сгорел наш магазин-склад формата "ДНС Технопоинт" по адресу: Владивосток, ул. Днепровская, 104. Жертв нет. Ущерб большой, точная сумма уточняется, и это займет какое-то время. Причины возгорания будут определять специалисты. На данный момент версия стороннего воздействия представляется маловероятной", - написал Алексеев.

Он подчеркнул, что пожарные службы сработали четко и оперативно. За пределы объекта DNS пожар не распространился. Теперь возможны сбои с доставкой заказов, но они, вероятно, будут оперативно устранены.

Ранее ТАСС сообщал, что сеть магазинов DNS с 31 июля временно приостановила доставку всех заказов во Владивостоке после пожара. По данным официального сайта компании, в итоге доставка товаров была перераспределена между складами - первая из них отправится к покупателю уже в субботу, 1 августа. Выдача заказов с магазина-склада на Днепровской, 104 переключена на Некрасовскую, 59.

По сведениям ГУ МЧС России по Приморскому краю, пожар на складе DNS во Владивостоке возник утром 31 июля и был локализован на площади около 5 тыс. кв. м. В тушении задействовали 13 единиц пожарной техники, еще 6 машин территориальной подсистемы РСЧС осуществили подвоз воды, так как специалисты МЧС столкнулись с отсутствием нормативного давления в гидрантах. Удалось не допустить перекидывание огня на соседнее здание.