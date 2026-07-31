Стало известно о пострадавших при атаке БПЛА на Волгоград

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли массированный удар беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) по Волгоградской области. Как сообщил губернатор региона Андрей Бочаров в Telegram, в результате атаки пострадали пятеро человек.

Всех пострадавших госпитализировали, медики оказывают им необходимую помощь.

Кроме того, поврежден многоквартирный дом в Тракторозаводском районе Волгограда и частное домовладение в Красноармейском районе.

Произошли возгорания на промышленном предприятии топливно-энергетического комплекса на юге Волгограда, а также на складских помещениях в Дзержинском районе. Бочаров сообщил о работе оперативных служб на местах происшествий.

Ранее же сообщалось, что из-за удара ВСУ по складу, Волгоград заволокло густым дымом, жителей попросили плотно закрыть окна.