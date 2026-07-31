Суд арестовал гендиректора «Эфко» по делу о мошенничестве

Мещанский районный суд Москвы 30 июля арестовал генерального директора компании «Эфко» Евгения Ляшенко. Ему предъявлены обвинения по двум статьям Уголовного кодекса - присвоение или растрата в особо крупном размере и мошенничество, совершённое организованной группой либо в особо крупном размере.

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Мера пресечения в виде заключения под стражу избрана сроком на два месяца.

В Москве задержали главу «Эфко» Кустова по делу о мошенничестве

Ранее сообщалось, что основной акционер и председатель совета директоров компаний масложировой промышленности "Эфко" Валерий Кустов был задержан в Москве по подозрению в особо крупном мошенничестве