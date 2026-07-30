Питон целиком проглотил жителя Индонезии, возвращавшегося с вечеринки

В Индонезии питон длиной более семи метров целиком проглотил 35-летнего мужчину, возвращавшегося домой с вечеринки. Об этом сообщили в News.com.au.

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По информации издания, инцидент произошел около трех часов ночи в Северном Малуку. Хасим Лумбесси шел домой, когда змея набросилась на него из зарослей, вцепилась в ногу и задушила мужчину, прежде чем он успел сбежать.

— После того как Хасим не вернулся, обеспокоенные члены его семьи обыскали тропу и обнаружили кровь на земле рядом с его рюкзаком, сумкой через плечо и сандалиями. Местные жители вспороли желудок рептилии, чтобы извлечь останки Хасима и вернуть его семье для проведения погребальных обрядов, — говорится в публикации.

Ранее трагедия также произошла в Северное Малуку. Питон длиной 7,8 метра проглотил женщину. Ее муж Бениамин Ланто попытался спасти супругу. При помощи садового инвентаря он разрезал змею и извлек из брюха женщину, но помочь ей было уже невозможно. Представители властей призвали местных жителей быть осторожными.

Другая история произошла в Австралии: огромный ковровый питон, длина которого составила около трех метров, заполз к женщине в постель, когда та спала, и лег на место, где обычно отдыхает одна из ее собак.