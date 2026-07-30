Во Вьетнаме без вести пропала россиянка

25-летняя россиянка пропала без вести во Вьетнаме во время шторма. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Как сообщает издание, в какой-то момент девушка пошла с родственниками на ночную прогулку на пляж. Во время прогулки она отделилась, а потом со стороны воды послышался крик. После этого девушку больше не видели.

При этом, в ту ночь на побережье начался шторм. Родственники пытались найти девушку самостоятельно, но им не удалось найти ее следов. После этого к поиску подключились специалисты — в итоге операция продлилась целую неделю, но следы россиянки так и не были обнаружены.

Основной версией пропажи считается несчастный случай, но никаких деталей пропажи так и не удалось выяснить. В итоге девушка не выходит на связь уже полтора месяца.

Ранее россиянка пропала в Белграде после сообщения о ночном клубе.