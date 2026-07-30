Жители 70 домов поселка Домбаровский согласились на эвакуацию из-за пожара

Жители 70 домов согласились эвакуироваться из своих домов в поселке Домбаровский Оренбургской области из-за ландшафтного пожара и угрозы населенному пункту. Об этом сообщил губернатор Евгений Солнцев в "Максе".

Ранее сообщалось, что в Домбаровском районе и Ясненском муниципальном округе произошел ландшафтный пожар на площади более 1 тыс. га. Спасатели начали превентивную эвакуацию в населенном пункте Домбаровский. Подготовлено три ПВР.

"Непростая ситуация складывается в Домбаровском районе. Усилился ветер, из-за чего скорость распространения огня усилилась. Ситуация на моем личном контроле. Начали превентивную эвакуацию жителей четырех улиц районного центра в ПВР. Жители 70 домов уже согласились временно переехать. Продолжается подворовый обход. Уверен, лучше не рисковать и отправиться в пункты временного размещения. Их уже развернуто три", - написал Солнцев.

По его словам, погибших и пострадавших нет. Все органы власти и экстренные службы работают в усиленном режиме.

Глава региона добавил, что для оперативного реагирования на месте ЧС организованы два боевых участка: один занимается защитой и тушением возгораний у поселка Домбаровский, второй - у детского оздоровительного лагеря "Сокол", который на данный момент пуст. В ликвидации пожара задействованы 43 человека, 17 единиц техники, а также беспилотная авиационная система, которая помогает отслеживать динамику распространения огня. По оперативной информации, погибших и пострадавших нет.