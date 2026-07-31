В туристической стране отказались искать загадочно пропавшую россиянку

Во Вьетнаме полиция отказалась объявлять в розыск 26-летнюю туристку из России, которая бесследно исчезла во время вечерней прогулки у моря. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

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По информации источника, вьетнамские правоохранители объяснили родственникам девушки, что занимаются поисками только несовершеннолетних и пожилых людей. Остальных пропавших, как утверждается, даже не включают в соответствующие списки. После этого мать россиянки и ее отчим вернулись в Москву и теперь пытаются найти девушку самостоятельно.

Семья приехала на курорт Дананг в середине июня, чтобы отметить дни рождения матери и дочери. В один из вечеров 26-летняя Регина решила прогуляться вдоль побережья, а отчим отправился вместе с ней.

Во время прогулки девушка ушла вперед и вскоре скрылась из виду. Позже мужчина услышал со стороны моря крик: "Дядь Боря!", после чего попытался зайти в воду, однако сделать это не смог из-за сильного шторма. Вернувшись на виллу, он надеялся, что Регина уже находится там, но девушки не оказалось. С тех пор ее местонахождение остается неизвестным.

Ранее в Таиланде россиянка погибла после того, как ее переехали две машины и скорая помощь.