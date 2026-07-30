Участник конфликта с Зезиным обругал журналистов в зале суда

Александр Реверук, обвиняемый в хулиганстве по отношению к ученым УрО РАН, поругался в зале суда с екатеринбургской прессой, пишет Ura.ru.

По версии следствия, 13 июля между фигурантами Реверуком, Аркадием Вагнером и учеными Никитой Зезиным и Александром Шаниным произошла ссора, в ходе которой агрономам нанесли побои. Через 10 дней 67-летний Зезин попал в больницу с инфарктом и умер. Близкие связывают его смерть с травмами.

Обозреватели уточнили, что фигурант резко отвечал на вопросы журналистов, грубил и дерзил корреспондентам региональных изданий. Так, на вопрос о том, хотел бы он изменить вернуться в прошлое и изменить ситуацию, Реверук ответил: «Когда с твоими детьми так поступят, я посмотрю на тебя, как ты поступишь».

Один из репортеров поинтересовался, чувствует ли обвиняемый угрызения совести из-за трагической смерти доктора наук Никиты Зезина.

Следователи назвали причину смерти жестоко избитого уральского ученого Зезина

«Дурак, что ли? Че такие вопросы задаешь! Никто никого не бил», — грубо заявил в ответ фигурант.

В ходе заседания суда Реверук настаивал на том, что мягко обошелся с исследователем, лишь подержал немного за шиворот, затем отбросил от себя.

«Человек погиб по естественным причинам, я к этому не причастен. Человек был больной, получил инфаркт, что я тут сделаю», — констатировал фигурант.

Авторы статьи отметили, что несмотря на то, что защита и родные Реверука просили не заключать его под стражу, суд поддержал ходатайство следствия и отправил обвиняемого под арест до 26 сентября.

Ранее сообщалось, что обвиняемый в ходе допросов упирал на сложные семейные обстоятельства — твердил о том, что у него двое маленьких детей, кредиты, супруга-домохозяйка.