Появились подробности о жизни вдовы рэпера, расчленившей его тело

Филолог и эзотерик Марина Кохал, вдова российского андеграунд-рэпера Энди Картрайта (настоящее имя — Александр Юшко) в настоящее время находится в СИЗО. Об этом пишет портал «СтарХит».

Напомним, что расчлененное тело Картрайта было найдено в квартире супругов в Санкт-Петербурге в конце июля 2020 года.

По версии следствия, мотивом могла стать ревность: у Картрайта была любовница (Надежда Романенко), о которой жена знала. Рэпер даже хотел уйти из семьи, и это, как считают в СК, могло спровоцировать Кохал на противоправные действия.

21 ноября 2025 года Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга признал Кохал виновной и приговорил к 12,5 годам лишения свободы. Адвокат родственников погибшего заявил, что они удовлетворены приговором и считают его справедливым.

По данным портала, вдова содержится в двухместной камере в СИЗО, читает книги и письма, на условия содержания и сокамерниц не жалуется, однако близких отношений с ними не поддерживает — в изоляторе это не принято.

Журналисты отметили, что Марина настаивает на том, что не причастна к гибели супруга, твердит, что он скончался от наркотиков, а она, в силу ряда причин, лишь расчленила его тело.

По их данным, Кохал просила перевести ее в хозотряд, где осужденные после вступления приговора в законную силу помогают на кухне, занимаются уборкой и другой хозяйственной работой.

Вместе с тем, руководство не пошло ей навстречу — обосновало отказ тем, что в в следственном изоляторе действует только мужской хозотряд.