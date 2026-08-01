Арестован гендиректор "Газпром энергохолдинг - закупки"

Гендиректора "Газпром энергохолдинг - закупки" Игоря Мазина арестовали по обвинению в получении взятки в особо крупном размере. Об этом ТАСС сообщили в Замоскворецком суде Москвы.

Суд удовлетворил ходатайство следствия. Мазину, подозреваемому по части 6 статьи 290 УК РФ, избрали "меру пресечения в виде содержания под стражей", сообщили агентству.

Там добавили, что по делу также отправлен под стражу замгендиректора по корпоративной защите Игорь Моисеенко. Суть обвинений в отношении него и Мазина в суде не сообщили. Как пишет газета "Коммерсант", всего по делу проходят три человека, один из которых признал вину.