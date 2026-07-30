Российскую воспитательницу заподозрили в избиении детей

В Абинске Краснодарского края следователи начали проверку воспитательницы детского сада после появления в соцсетях видео с избиением детей. По данным СК, сотрудница применяла силу к воспитанникам ясельной группы, а руководство учреждения не реагировало на жалобы родителей.

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На кадрах, опубликованных в сети, видно, как женщина толкает и бьет малышей. Родители утверждают, что обращались к заведующей, но меры приняты не были. Следователи проводят проверку, опрашивают сотрудников и родителей. По результатам будет принято процессуальное решение.

Ранее «МК» писал о похожих случаях. В Ингушетии в июле 2026 года возбудили дело против воспитательницы частного детсада за избиение 8-летнего мальчика. В 2025 году в Сочи уволили воспитателя после жалоб на издевательства над ясельниками.