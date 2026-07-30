Смертельно опасный паук напал на женщину в российском городе

Жительница Челябинской области попала в больницу после укуса, предположительно, смертельно опасного каракурта. Сейчас врачи выясняют, действительно ли причиной ухудшения состояния стал именно этот вид членистоногих.

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По данным SHOT, инцидент произошел в поле примерно в 20 километрах от Челябинска. По словам 31-летней женщины, во время прогулки с дочерью она почувствовала резкую боль и жжение под мышкой, словно от укола иглой. В этот момент россиянка заметила на себе черно-красного паука, похожего на каракурта, и стряхнула его.

Как утверждает пострадавшая, спустя несколько минут у нее появились слабость, головокружение, одышка и сухость во рту. Женщина самостоятельно обратилась в больницу, где ее госпитализировали. Медики назначили лечение с применением капельниц и инъекций.

По словам пациентки, врачи консультировались с главным эпидемиологом региона, который отметил, что официально случаи обнаружения каракуртов в Челябинской области пока не зарегистрированы. Сейчас специалисты устанавливают, действительно ли женщину укусила черная вдова или симптомы вызвал другой паук либо насекомое.