Суд закрыл рассмотрение дела Лерчек

Гагаринский суд Москвы перевел рассмотрение дела блогера Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина) в закрытый режим. Об этом сообщает РИА Новости.

30 июля суд возобновил рассмотрение дела в отношении Лерчек, но в процессе сторона защиты попросила суд закрыть процесс. Юристы объяснили, что во время рассмотрения дела будет разглашаться личная информация блогера, связанная с ее здоровьем. Суд удовлетворил это ходатайство.

«Суд постановил рассматривать дело в закрытом судебном заседании», — решил суд.

Напомним, что ранее в отношении Лерчек были возбуждены уголовные дела об уклонении от уплаты налогов и по обвинению в отмывании денег. В феврале 2026 года Лерчек родила сына, но уже на следующий день у нее обнаружили рак желудка 4-й стадии с метастазами в легких.