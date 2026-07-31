Развод бывшего российского судьи вызвал подозрения

Председатель Верховного суда (ВС) России Игорь Краснов поручил направить в Генпрокуратуру материалы для предъявления антикоррупционного иска бывшему судье Октябрьского районного суда Новороссийска Манолиса Керасова. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе инстанции.

Основанием для проверки стали выявленные у экс-судьи и его родственников расходы, не соответствующие задекларированным доходам. Кроме того, подозрения вызвал развод Керасова. По данным ВС, установлено фиктивное расторжение им брака с целью сокрытия активов. Также выяснилось, что у его родственников имеется иностранное гражданство.

Ранее Краснов дал аналогичное поручение в отношении исполняющего обязанности председателя Самарского областного суда Александра Шилова и председателя Тульского областного суда в отставке Игоря Пыленко.