Суд арестовал первого обвиняемого по делу об избиении ученого Зезина

Октябрьский районный суд Екатеринбурга арестовал одного из фигурантов уголовного дела об избиении директора Уральского федерального аграрного научно-исследовательского центра, ученого Никиты Зезина, который скончался от сердечного приступа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на судебное заседание.

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"Избрать меру пресечения в виде заключения под стражу на срок месяц и 30 суток", – заявила судья.

При этом защита намерена обжаловать данное решение, о чем сообщил адвокат Олег Костиков.

Ранее Зезин вместе со своим заместителем Александром Шаниным остановили детей на квадроциклах, которые, предварительно, ездили по опытным полям. Ученые доставили их к зданию института, чтобы передать родителям.

После этого к учреждению подъехали несколько человек, в том числе отец одного из детей. По информации следователей, мужчины проявили агрессию, напали на ученых и избили их. Спустя несколько дней Зезин скончался в больнице.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело. Сперва первому мужчине предъявили обвинение в хулиганстве, а через некоторое время был задержан и второй фигурант. Ему также предъявлено обвинение в совершении хулиганства в составе группы лиц.