Российский бизнесмен попал на видео во время расправы над женой

В деле об убийстве модели и стилиста Натальи Божук, жительницы подмосковного Одинцово, появились новые подробности — следователи нашли на камерах наблюдения момент вывоза останков красавицы, пишет «СтарХит» со ссылкой на источник.

Напомним, что 17 июля горожанка пошла гулять с собакой и пропала без вести. Через несколько дней ее тело было обнаружено в подмосковном селе Ромашково — убийца спрятал останки жертвы в большую сумку.

Следствие подозревает в убийстве молодой женщины ее сожителя — бизнесмена Павла Козлова, отца двух детей, владельца нескольких небольших компаний.

В настоящее время мужчина объявлен в международный розыск — он успел покинуть страну и сбежать в Турцию.

«Появились кадры, на которых подозреваемый в убийстве женщины в Подмосковье вывозит ее останки. Предварительно установлено, что мужчина убил и расчленил свою сожительницу, останки разложил по сумкам и пакетам и несколько дней подряд вывозил их из квартиры на тележках», — разъяснил источник.

На кадрах мужчина, похожий на Козлова, выходит из подъезда с тележкой, на которой лежат пакеты, спокойно, не обращая внимания на камеры, везет груз к машинам.

Ранее сообщалось, что волонтеры активно искали Божук, прочесали окрестности села Ромашково, в котором произошло преступление. Найти тело им помог спаниель — питомец много дней сидел рядом с хозяйственной постройкой, в которой находилась сумка с останками.