В Таиланде задержали подозреваемых по делу об исчезновении двух россиян

Полиция Таиланда задержала двоих подозреваемых по делу об исчезновении брата и сестры из России. Об этом сообщает РИА Новости.

Подозреваемые были задержаны в провинции Районг. Какие-либо подробности о них пока не уточняются.

«Срочно! Команда управления полиции 2 полицейского округа задержала подозреваемых Понга и Тхонга в провинции Районг. Полицейские приступили к следственным действиям», — сообщили в местной полиции.

Напомним, что ранее брат и сестра Назимовы пропали в Паттайе — 22-летняя Диана и 17-летний Роман. Сообщалось, что рано утром они внезапно уехали из дома на мотоцикле, после чего их матери пришло сообщение с номера Дианы, состоящее только из слова Urgent! (срочно!). После этого они перестали выходить на связь.

Через какое-то время мотоцикл, на котором уехали Назимовы, был обнаружен закопанным в земле.