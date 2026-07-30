Друг обвиняемого в избиении ученого Зенина изложил альтернативную версию

В Екатеринбурге продолжается расследование резонансного дела о гибели 67-летнего учёного-агрария Никиты Зезина, директора Уральского федерального аграрного научно-исследовательского центра УрО РАН. Он скончался 22 июля в больнице, по предварительным данным, от сердечного приступа. Однако, по словам депутата свердловского заксобрания Вячеслава Венгера, незадолго до смерти учёный был жестоко избит.

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Друг одного из обвиняемых, Александра Реверука, изложил альтернативную версию событий. По его словам, учёные не просто подвезли детей, а удерживали их в машине, оскорбляли и обвиняли в предательстве, называли фашистами и террористами. Якобы подростков не выпускали из автомобиля до прибытия Реверука, который является отцом одного из них. Друг фигуранта считает, что любой родитель на его месте поступил бы так же, защищая своих детей, даже если диалог был неприятным. Об этом он сообщил журналистам возле здания суда.

Инцидент, предшествовавший смерти Зезина, произошёл 13 июля на опытных полях института. Учёный вместе со своим заместителем заметил группу подростков на квадроциклах, которые передвигались по посевам и повреждали их. Зезин связался с родителями детей, сообщил о ситуации и предложил довезти подростков до здания института. Однако по прибытии на месте их уже поджидали несколько мужчин, которые напали на учёных и нанесли им побои.

В ходе расследования были задержаны двое мужчин: 45-летний Александр Реверук и 39-летний Аркадий Вагнер, который является его партнёром по бизнесу. Им предъявлены обвинения по статье о хулиганстве. Вопрос о мере пресечения для Реверука рассматривался в суде, а меру для Вагнера должны избрать в пятницу. Оба фигуранта отрицают умышленное избиение учёного, однако следствие продолжает сбор доказательств.

Дело вызвало широкий общественный резонанс, так как Зезин был известным учёным, а его гибель связывают с последствиями нападения.